Incêndio atinge área de canavial na MS-497 em Paranaíba Fogo na região foi controlado e tamanho da área afetada não foi informado

5 OUT 2020 - 17h:52 Por Alex Santos/Talita Matsushita

Um incêndio na tarde desta segunda-feira (05) consumiu um canavial na MS-497, rodovia que liga Paranaíba ao Estado de Minas Gerais, próximo a região de acesso ao Parque Aquático e ranchos do município. Não há uma estimativa do tamanho da área consumida e como teria iniciado o fogo.

Quatro caminhões pipa foram utilizados para controle das chamas, sendo um caminhão pipa da prefeitura, além três caminhões pipa da empresa agrícola responsável pelo canavial e outro veículo.

Em nota o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, porém, uma equipe responsável por atender incêndios na zona rural, realizava atendimento de uma ocorrência de fogo em pastagens na região do Alto Santana e Raimundo, sem a possibilidade de deslocamento até a ocorrência, e pediu apoio a prefeitura para que deslocasse um caminhão pipa para combate as chamas no canavial.

Vídeo enviado por leitores do JPNEWS mostram a altura das chamas e a cortina de fumaça.

Vídeo: