INCêNDIO Incêndio atinge fazendas entre Paranaíba e Inocência Corpo de Bombeiros com a ajuda de produtores tentam conter as chamas

30 SET 2020 - 17h:44 Por Alex Santos/Talita Matsushita

Um incêndio de grande dimensão na tarde desta quarta-feira (30) consome pastagens de propriedades rurais entre os municípios de Paranaíba e Inocência. Quatro fazendas foram atingidas pelas chamas. Por conta da fumaça a visibilidade da MS-240 foi prejudicada.

Uma das áreas atingidas pelo fogo é a Fazenda “Pouso do Pinhé”, de propriedade de Diogo Robalinho de Queiroz, localizada no município de Inocência. Conforme funcionários, as chamas se aproximam rapidamente da sede.

O Corpo de Bombeiros com a ajuda de caminhões pipa e maquinários de produtores rurais tentam controlar as chamas.

Segundo funcionários de propriedades atingidas, a suspeita é que o fogo teria começado após uma descarga elétrica em uma fazenda na região.

Vídeos enviados por leitores do JPNEWS, mostram o tamanho da cortina de fumaça produzida pelo fogo, que pôde ser visto a quilômetros de distância. Um helicóptero também sobreavado o local.

Veja: