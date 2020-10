DEVASTAÇÃO Incêndio atinge mais de 15 fazendas e consome mais de 2 mil hectares Combate ao incêndio se estendeu ao logo da noite nas propriedades

1 OUT 2020 - 15h:00 Por Alex Santos/Talita Matsushita

Um incêndio de grandes dimensões na quarta-feira atingiu mais 15 propriedades rurais entre Paranaíba e o município de Inocência. Aproximadamente dois mil hectares de terras foram consumidas pelo fogo que começou por volta das 12h. A baixa umidade do ar e o vento ajudaram a espalhar as chamas na região.

Segundo funcionários de propriedades atingidas, a suspeita é que o fogo teria começado após uma descarga elétrica em uma fazenda na região.

Além das pastagens, cabeças de gado, animais silvestres e Áreas de Proteção Permanente (APP) foram atingidos pelo fogo.

As chamas atravessaram a rodovia MS-240, que liga Paranaíba ao município de Inocência e visibilidade ficou comprometida.

A Fazenda “Pouso do Pinhé”, de propriedade de Diogo Robalinho de Queiroz, localizada em Paranaíba, também foi uma das áreas atingidas pelo incêndio. A fumaça causada pelas chamas pôde ser vista a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros com a ajuda de caminhões pipa e maquinários de produtores rurais trabalharam no combate às chamas durante todo período da tarde se entendendo até noite à dentro.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, se solidarizou com produtores rurais afetados por incêndios que há semanas afeta a região. Segundo Fábio, que esteve no combate ao fogo nas propriedades o cenário foi “assustador”. Ele também reforça para que produtores tenham cautela durante e período, além medidas de prevenção contra incêndios de grande magnitude.

Veja: