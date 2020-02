INCÊNDIO Incêndio em carreta pode ter sido provocado proprositalmente Carreta foi quase que totalmente consumida pelo fogo na madrugada deste domingo

16 FEV 2020 - 11h:39 Por Alex Santos

Um incêndio que consumiu quese que totalmente uma carreta na madrugada deste domingo (16) na rua Debrair Elias Ferreira, Jardim Santa Lúcia em Paranaíba, pode ter sido provocado propositalmente conforme perícia realizada pela Polícia Civil. A mangueira responsável pela condução do combustível estava cortada e no local também foi encontrado papel higiênico prensado, possivelmente usado para dar início ao fogo.

Conforme informações da ocorrência, por volta das 4h30 uma testemunha acionou a Polícia Civil, pois próximo a sua residência um caminhão estava queimando e outro também havia sido incendiado. A carreta estacionada na rua Debrair Elias Pereira teve a mangueira do tanque cortada e um papel higiênico usado possivelmente para dar início ao incêndio. Já a outra carreta em outra região, uma testemunha que passava pelas proximidades usou um extintor para conter um princípio de incêndio.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer a contenção do fogo, além da Polícia Militar. O combustível da carreta escorreu por cerca de 250 metros ao longo da via. O fogo também causou danos em algumas residências, fios elétricos também foram afetados e parte da região ficou sem energia elétrica, telefone e internet.