Incêndios destroem propiedades na zona rural

3 OUT 2020 - 10h:00 Por Talita Matsushita

Os incêndios na zona rural de Paranaíba têm castigado produtores rurais, que têm visto o fogo consumir anos de trabalho em minutos. Não há estimativa de quantos foram registrados, até o momento, mas a proporção do fogo tem assutados fazendeiros e sitiantes.

Na quarta-feira (30) mais 15 propriedades rurais entre Paranaíba e o município de Inocência tiveram suas pastagens consumidas pelas chamas.

Aproximadamente dois mil hectares queimaram durante 12 horas seguidas. A baixa umidade do ar e o vento ajudaram a espalhar as chamas na região.

Além das pastagens, cabeças de gado, animais silvestres e Áreas de Preservação Permanente (APP) foram atingidas pelo fogo.

As chamas atravessaram a rodovia MS-240, que liga Paranaíba ao município de Inocência e a visibilidade na região ficou comprometida. A fumaça causada pelas chamas pôde ser vista a quilômetros de distância.

Segundo funcionários de propriedades atingidas, a suspeita é que o fogo teria começado após uma descarga elétrica em uma fazenda na região.

BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros com a ajuda de caminhões pipa e maquinários de produtores rurais trabalharam no combate às chamas durante todo período da tarde se entendendo até às 23h.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, se solidarizou com produtores rurais afetados por incêndios que há semanas afeta a região. Segundo Fábio, que esteve no combate ao fogo nas propriedades, a cena foi “assustadora”.

Ele também reforça para que produtores tenham cautela durante operíodo, além medidas de prevenção contra incêndios de grande magnitude. (Talita Matsushita)