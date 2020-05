CORONAVÍRUS Infectologista explica importância do uso de máscaras A médica Lauren Zogbi fala sobre a importância do uso de máscaras

5 MAI 2020 - 16h:24 Por Talita Matsushita

A obrigatoriedade do uso de máscaras no comércio e repartições públicas para evitar o contágio da covid-19 pode ajudar a desacelerar a pandemia do novo coronavírus, de acordo com especialistas. Em Paranaíba novo decreto municipal instituiu emergência e calamidade pública e dentre as medidas adotadas estão a obrigação do uso de máscaras de proteção por funcionários de órgãos e estabelecimentos públicos e privados, de autarquias, e repartições semelhantes.

A medida é aplicada para todos que frequentarem locais onde haja a possibilidade de aglomeração de pessoas, como bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários; mercados e supermercados; academias e feiras livres, além de comércios, repartições públicas e similares.

A médica Lauren Zogbi fala sobre a importância do uso de máscaras e como deve ser usada corretamente. Ouça a entrevista: