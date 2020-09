A CASA É SUA Influenciadores e sua atuação nas redes sociais A influencer e maquiadora profissional, Camila Dias, foi a convidado do A Casa é Sua

18 SET 2020 - 14h:56 Por Alex Santos

Digital influencer é um termo utilizado para designar aquelas pessoas que formam opinião, tendência e influenciam outras pessoas pelas redes sociais e utilizam essas plataformas de maneira profissional e recebem por isso.

O que fazem? é rentável? será que recebem muitos ‘mimos’? A influenciadora digital Camila Dias foi a convidada do quadro ‘F5’ no programa A Casa é Sua, da Rádio Cultura FM 106,3 Mhz.

A maquiadora profissional, que tem mais 13 mil seguidores no instagram, destaca o poder de influência das redes sociais, relação com seguidores e marcas, retorno financeiro, além de sua de sua ascensão nas plataformas digitais e interação com o público paranaibense.

A influencer também dá dicas para quem está se aventurando no mundo das redes sociais, e o que é preciso para se tornar um influenciador digital.

Assista: