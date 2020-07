PANDEMIA Instalada mais uma barreira para prevenir Covid-19 Com a segunda barreira, aumenta a prevençao contra a Covid-19

11 JUL 2020 - 10h:30 Por Talita Matsushita

Desde a última quarta-feira Paranaíba conta com mais uma barreira sanitária, desta vez a fiscalização ocorre na base da Polícia Rodoviária Estadual, no acesso para quem chega de Inocência e Campo Grande.

A PMRE dá apoio na ação da Vigilância Sanitária. A nova barreira começa a fiscalização às 6h e segue até as 18h, com seis servidores municipais nos trabalhos. É feita abordagem com aferição de temperatura, desinfecção do veículo e para as pessoas que vão ingressar no município é preenchido um formulário.

Até o momento mais de 1.500 pessoas foram abordadas nas duas barreiras sanitárias instaladas nas entradas do município.

Dois pacientes que estavam internados na UTI tiveram alta nesta semana, eles seguem sob supervisão médica e podem receber alta hospitalar nos próximos dias. Eles só constarão como recuperados (ou isolados) no boletim, após receber alta hospitalar.

O município registrou até quinta-feira 139 casos positivos.