PARANAÍBA Isolamento social fica abaixo de 39% na cidade Índice de distanciamento social no município foi de 38,6% na quinta-feira

20 JUN 2020 - 06h:58 Por Alex Santos

Paranaíba vem registrando índices de isolamento social abaixo do recomendado por especialistas, o município ocupa a 35ª posição no ranking das cidades sul-mato-grossense em que a população pouco aderiu as recomendações de recolhimento. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde o índice de distanciamento social no município foi de 38,6% na quinta-feira (18).

Na mesma data o município ultrapassou a marca de cem casos positivos de covid-19 e registrou 102 confirmações da doença, de acordo com boletim epidemiológico da prefeitura. Nos fins de semana a tendência é de aumento nos índices de isolamento, onde o município chega a registrar quase 50%. Paranaíba atualmente o município aparece entre os que mais possuem casos em Mato Grosso do Sul.

“Tem gente que precisa trabalhar, mas tem muita gente de loja em loja olhando roupas que não precisa”, expressou a moradora Levenir Alves.

A velocidade de contágio da doença fez o município adotar medidas mais rígidas e suspendeu o funcionamento de todas as atividades comerciais nos fins de semana. De acordo com o decreto municipal 643, apenas supermercados, açougues, farmácias, postos de combustíveis, panificadoras deverão funcionar em regime delivery.

Segundo Janete Aparecida dos Santos, Secretária Municipal de Administração, as decisões são fruto de análises com intuito de cuidar da saúde e preservar a economia. “Nós precisamos quebrar essa cadeia de contaminação simultânea. Para que nosso sistema não colapse, precisamos tomar esse ‘remedinho amargo’, disse.