CORONAVÍRUS Italiano sai de isolamento após exame negativo para covid-19 Homem parmaneceu em monitoramento após ser atendido pela Santa Casa de Paranaíba

14 MAR 2020 - 19h:43 Por Leonardo Guimarães

O Laboratório Oficial Estadual de Mato Grosso do Sul informou que os exames feitos pelo italiano atendido na Santa Casa de Paranaíba (MS) com suspeita de contaminação por covid-19 deram negativo. De acordo com o órgão os exames foram concluídos no sábado (14). O homem estava em isolamento e sendo monitorado em Aparecida do Taboado (MS).

O caso

No dia 7 de março, cinco pessoas com suspeita de coronavírus deram entrada na Santa Casa de Paranaíba (MS), quatro foram liberadas e uma permaneceu por um tempo em monitoramento. A informação foi confirmada ao JPNEWS por enfermeiros e direção da Vigilância Epidemiológica Municipal.

De acordo com as informações, os pacientes são italianos que vieram instalar uma máquina no frigorífico do município de Aparecida do Taboado (MS) e, após sentirem os sintomas da doença, vieram a Paranaíba em busca de atendimento.