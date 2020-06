CORONAVÍRUS Secretária de Administração tira dúvidas relacionadas a novo decreto Novo decreto será publicado na segunda-feira, porém, já está em vigor

19 JUN 2020 - 15h:33 Por Talita Matsushita

Saiba Mais Prefeitura edita novo decreto com novas regras mais rígidas

Após publicação do Decreto 643, que dispõe sobre medidas a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba no combate e prevenção ao coronavírus. Entre as medidas que causaram polêmica está o fechamento do comércio aos finais de semana, podendo funcionar apenas serviços essenciais. Janete Santos, secretária de Administração, falou sobre o assunto durante participação ao vivo no Jornal do Povo, que vai ao AR na rádio Cultura FM Paranaíba.

Ouça: