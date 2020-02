FURTO Jóias e dinheiro são furtados de residência no Santo Antônio Vítima estava trabalhando no momento em que residência foi invadida

13 FEV 2020 - 16h:32 Por Alex Santos

Uma mulher de 58 anos teve sua residência invadida na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Santo Antônio em Paranaíba. A janela do imóvel foi arrombada e do local, jóas e dinheiro foram levados. Nenhum um suspeito foi localizado.

Segundo informações da ocorrência, a filha da proprietária do imóvel teria ido até a residência por volta das 9h e encontrou a janela arrombada. Diversas roupas e colchões estavam jogados no interior da residência.

Uuma quantia de R$ 200 em dinheiro, além de um anel e par de brincos de outro que estavam em uma guarda-roupa foram levados da residência.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como furto qualificado com destruição de obstáculo.