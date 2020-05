ATAQUE À IMPRENSA Jornalistas da Cultura FM sofrem ataque cibernético Redator e apresentador também teve redes sociais atacadas, aponta Facebook

27 MAI 2020 - 18h:28 Por Redação

Os perfis na rede social Facebook dos jornalistas, apresentadores e repórteres da rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz sofreram um ataque cibernético orquestrado durante a tarde e noite de terça-feira (26). A informação foi confirmada pelo TI da empresa e relatórios iniciais enviados pelo Facebook.

Talita Matsushita, Alex Santos e Leonardo Guimarães tiveram suas contas temporariamente auditadas por prevenção. A página da emissora na rede social também sofreu “movimentação suspeita” de usuários em publicações, aponta a análise na rede social no Brasil.

Por se tratar de uma possível estratégia de censura à imprensa, o suporte da empresa solicitou documentos dos profissionais para averiguação de dados e envio de relatórios.

Alex Santos, jornalista, apresenta o RCN Notícias de segunda a sexta, às 7h, em companhia do bacharel em direito Nino de Assis. O profissional também atua no portal de notícias da emissora, JPNEWS.com.br

Talita Matsushita, jornalista, e Leonardo Guimarães, psicólogo e redator, apresentam o Jornal do Povo, às 10h, também de segunda a sexta, além de produzirem conteúdo para o JPNEWS.com.br

A emissora é integrante do Grupo RCN de Comunicação, com emissoras de rádio e TV em Três Lagoas (TVC, afiliada TV Cultura, Cultura FM Três Lagoas e Band FM), Aparecida do Taboado (Cultura FM Taboado) e Campo Grande (Rádio CBN Campo Grande), além de Paranaíba.

Nos próximos dias o Facebook deve enviar um segundo relatório de informações sobre os dados enviados.