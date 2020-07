INVASÃO Jovem acaba preso após invadir residência no Jardim América Autor fugiu pulando o muro de residências vizinhas, mas foi localizado pela PM

1 JUL 2020 - 16h:54 Por Alex Santos

Um jovem, de 20 anos, foi preso na noite de segunda-feira (29), após invadir uma residência no Jardim América, em Paranaíba. A vítima encontrou o autor dentro do imóvel, que estava com sua bolsa. O homem fugiu, porém, foi localizado pela Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, a PM foi acionada a comparecer em uma residência no Jardim América, para atender uma ocorrência de invasão de residência. No local a vítima contou aos policiais que ao chegar na residência, encontrou o rapaz dentro do imóvel e estava com sua bolsa, porém, acabou fugindo pulando o muro de residências vizinhas.

Com informações das características do autor, a PM realizou buscas na região, quando localizou uma pessoa com traços semelhantes informados pela vítima. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia do município.