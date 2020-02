ESTELIONATO Jovem cai em golpe que prometia “limpar nome” e perde R$100 O golpe era anunciado em uma rede social e prometia “limpar o nome” do SPC, Serasa e em Protesto

18 FEV 2020 - 13h:14 Por Alex Santos

Uma jovem de 23 anos perdeu R$ 100 ao cair em um golpe que prometia retirar o nome com restrição em órgãos de proteção ao crédito. O golpe ocorreu no último sábado (15), mas a vítima só denunciou o caso na segunda-feira (17).

A jovem, moradora do Bairro Santo Antônio, visualizou o anúncio em uma rede social e após depositar o valor pedido para o golpista não obteve mais retorno.

À Polícia Civil a jovem disse que o anúncio no facebook prometia “limpar o nome” do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), Serasa e em Protesto. Ao entrar em contato com um homem por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, recebeu a instrução de que deveria realizar um depósito no valor de R$ 100. O golpista disse ainda que a vítima poderia voltar a realizar compras horas depois de efeutuado o pagamento.

Ao realizar o depósito em uma casa lotérica do município a jovem entrou em contato com o homem, mas não foi atendida e não obteve mais retorno da solicitação.

O caso foi registrado como estelionato na 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.