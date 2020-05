CORONAVÍRUS Jovem de 24 anos com covid-19 tem alta e cumpre isolamento O jovem teve alta hospitalar por não apresentar mais sintomas

21 MAI 2020 - 10h:05 Por Talita Matsushita

O jovem de 24 anos, que testou positivo para covid-19, teve alta da Santa Casa e está em isolamento domiciliar. Ele ficará em acompanhamento pelas autoridades da Vigilância Sanitária. O jovem não apresenta mais sintomas.

Foi feita coleta da contraprova, para saber se ele ainda está com o vírus em seu organismo, mas o resultado ainda não saiu.

Ele veio do Pará buscar atendimento em Paranaíba após ele e o pai apresentarem sintomas da covid-19. O caso do pai dele, um homem de 49 anos, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Conforme boletim da Prefeitura, a cidade segue sem novos casos suspeitos; quatro casos confirmado, sendo um dois em tratamento, um recuperado e um óbito. Foi divulgado ainda a realização de cinco testes rápidos, todos com resultados negativos.

Paranaíba soma 29 casos descartados.