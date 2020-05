BOLETIM Jovem de 24 anos testa positivo para covid-19 Ele e o pai estão internados na SaCasa de Paranaíba

13 MAI 2020 - 17h:52 Por Talita Matsushita

O jovem de 24 anos que está internado na Santa Casa de Paranaíba teve resultado positivo para covid-19. Ele veio do Pará buscar atendimento em Paranaíba após ele e o pai apresentarem sintomas da covid-19. O caso do pai dele, um homem de 49 anos, ainda segue como suspeito.



Conforme boletim da Prefeitura, Paranaíba contabiliza três casos confirmados, um suspeito e 26 descartados, além disso, um caso curado e um óbito.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pai e filho apresentaram comprovante de residência ao serem internados na Santa Casa, e estavam no Pará a negócios.



O homem de 49 anos está na UTI e o filho na ala respiratória.