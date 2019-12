AMEAÇA Jovem é ameaçado de morte por dupla após operação policial Ele contou aos policiais que as ameaças começaram após uma Operação Divisa Segur

30 DEZ 2019 - 08h:48 Por Talita Matsushita

Um jovem de 18 anos procurou a Delegacia de Polícia no domingo (29) após receber ameaças de morte de um homem de 34 anos e um jovem de 19 anos. Ele contou aos policiais que as ameaças começaram após a Operação Divisa Segura realizada no início deste mês.

Segundo boletim de ocorrência, as ameaças são devido a última Operação da Polícia no mês de dezembro de 2019, onde a polícia passou no lava-jato do homem de 34 anos no Jardim América, e na ocasião a vítima estava na traseira da camionete da polícia, onde o homem imaginou que ele teria indicado seu lava-jato para a policia como ponto de venda de drogas.

A vítima contou que o jovem de 19 anos foi de motocicleta até sua residência e disse que o homem pediu um revólver emprestado para lhe matar, e que, além de emprestar a arma, também vai lhe matar.

No domingo (29) o jovem de 19 anos novamente encontrou a vítima e disse para ele ‘ficar esperto’, pois onde o homem vê-lo, ele está morto.

Diante dos fatos ele solicita providências.