OCORRÊNCIA Jovem é flagrada conduzindo motocicleta com placa adulterada A motocicleta foi apreendida e foi levada com sua condutora para a delegacia

24 JUL 2020 - 08h:13 Por Talita Matsushita

Uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira em Paranaíba, por volta das 11h. Ela estava conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados na rua Antonio Garcia de Freitas, no bairro Santo Antonio.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais se encontravam realizando o policiamento ostensivo preventivo pela Rua Antônio Garcia de Freitas, no bairro Santo Antônio, quando se depararam com uma mulher conduzindo uma motocicleta com placa de São José do Rio Preto/SP, a cidadã demonstrou atitude suspeita com a presença policial.

Foi realizada uma abordagem pelos policiais, os quais constataram que a placa do veículo Honda Biz não existia no sistema de dados do Denatran. Foi então realizada uma vistoria mais minuciosa, onde foi constatado que além da confecção falsa da placa e de seu lacre, a motocicleta constava seu chassi e numeração de motor todos raspados.

A motocicleta foi apreendida e foi levada com sua condutora para a delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.