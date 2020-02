RECEPTAÇÃO Jovem é flagrado com moto furtada e é preso por receptação Motocicleta havia sido furtada no dia 14 de fevereiro no município

19 FEV 2020 - 15h:21 Por Alex Santos

O jovem foi encaminhado pela 1º Delegacia de Polícia Civil do município - Reprodução Saiba Mais Jovem cai em golpe que prometia “limpar nome” e perde R$100 Homem é preso por tráfico após fugir de abordem em veículo Detran não atenderá nos dias 24 e 25 de fevereiro Um jovem de 20 anos foi preso por receptação na noite de terça-feira (18) após a polícia encontrar uma motocicleta com queixa de furto em sua residência, localizada na rua Braulina Rosa da Conceição, Bairro De Lourdes. A moto possui ocorrência de furto registrada no dia 14 de fevereiro. Segundo a ocorrência, uma equipe da Força Tática da PM realizava patrulhamento pelo bairro, momento que o jovem ao perceber a presença da polícia entrou na residência demonstrando nervosismo. O auxiliar de serviços gerais foi abordado e perguntado sobre a atitude, acabaou não respondendo aos policiais. Porém, a polícia avistou uma motocicleta no corredor da residência com características semelhantes a de uma motocicleta furtada em Paranaíba no dia 14 de fevereiro. Após consulta no sistema da polícia, foi constatado que motocicleta possuía uma queixa de furto. O jovem foi encaminhado para a 1º Delegacia de Polícia Civil do município, e agora responderá pelo crime de receptação.

Deixe seu Comentário