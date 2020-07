OCORRÊNCIA Jovem é preso com cigarro de maconha de dinheiro de tráfico O indivíduo já é bastante conhecido no meio policial por atos ilícitos

15 JUL 2020 - 08h:39 Por Talita Matsushita

Um jovem de 19 anos foi levado para Delegacia após ser flagrado com um cigarro de maconha e R$ 1.114, ele apresentou versão inconsistente para a origem do dinheiro. Segundo a Polícia Militar ele já é conhecido no meio policial pela prática reincidente de atos ilícitos. O fato ocorreeu na manhã de segunda-feira (13) no bairro de Lourdes.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 9h45, a PM realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Ivo Fabres de Queiroz, no bairro de Lourdes, quando viram um indivíduo que apresentou atitude suspeita ao perceber a viatura. O homem desceu rapidamente da bicicleta, jogou algo ao solo e tentou adentrar um estabelecimento, mas abordado pelos policiais

Com o homem foi encontrada a quantia de R$ 1.114 em várias cédulas de diversos valores. Foi verificado pelos policiais que objeto dispensado pelo abordado se tratava de um cigarro de maconha. Ao ser indagado sobre a situação, o cidadão alegou que o dinheiro que trazia era proveniente da venda de uma motocicleta e que ele apenas se tratava de usuário de drogas.

Os policiais foram até a casa do cidadão, onde parentes do indivíduo negou a informação de que ele possuía uma motocicleta e ficaram surpresos em saber que sobre a quantidade de dinheiro com ele encontrada, pois ele não estava trabalhando.

Diante disso, o indivíduo foi levado, juntamente com a droga e o dinheiro, para a delegacia de Polícia Civil para demais providências.