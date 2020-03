MOEDA FALSA Jovem é preso com R$ 190 em cédulas falsificadas Conforme a PM, cédulas possuíam numeração de série idênticas

31 MAR 2020 - 15h:56 Por Alex Santos

Um jovem de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira (30) em Paranaíba com R$ 190 em cédulas falsificadas. Conforme a PM, as notas possuíam numeração de série idênticas e indícios de falsificação. O autor foi encaminhado para a 1º DEPOL e liberado após assinar termo de compromisso.

De acordo com informações da ocorrência, o jovem seguia em uma motocicleta juntamente com outro rapaz no bairro de Lourdes. Ao notar a presença da Força Tática da PM os ocupantes começaram a agir de maneira suspeita.

Os rapazes foram abordados, após busca pessoal a PM localizou R$ 190 em dinheiro que estavam no bolso do autor. Durante a contagem os policiais perceberam que as notas apresentavam indícios de falsificação.

A dupla foi levada para a delegacia. O autor foi liberado após assinatura de termo de compromisso.