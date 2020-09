EMBRIAGUEZ Jovem é preso por conduzir veículo embriagado em Paranaíba Rapaz não possuía CNH; ele também confessou que havia bebido

22 SET 2020 - 17h:07 Por Alex Santos

Um jovem, de 18 anos, acabou preso pela Polícia Militar ao ser flagrado conduzindo um veículo embriagado, na noite da segunda-feira (21), na avenida Getúlio Vargas, região central de Paranaíba. O rapaz não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo a ocorrência, a Força Tática fazia patrulhamento pela avenida e avistou o veículo sendo conduzido de um lado para outro na via.

O jovem estava com uma lata de cerveja na mão quando foi abordado pela PM. Duas pessoas também estavam com o rapaz no veículo. A PM também localizou mais latas de cerveja dentro do carro.

Ainda conforme a ocorrência, foi constatado que o condutor estava embriagado, além de não possuir CHN. Ele acabou confessando ter consumido cerveja.

O rapaz foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Os passageiros foram liberados.