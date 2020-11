AGRESSÃO Jovem é salvo pela PM após ser agredido e jogado em lago do Espelho D’Água Jovem foi agredido por dois rapazes com socos e garrafadas, além de ser afogado

30 NOV 2020 - 15h:45 Por Alex Santos

Um jovem, de 17 anos, foi agredido por dois rapazes e quase morreu afogado após ser jogado no lago da Praça Espelho D’Água, na madrugada de domingo (29), em Paranaíba. O jovem foi resgatado por agente da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, uma briga generalizada teve início por volta das 2h30 no local e os envolvidos acabaram se dispersando com a chegada da PM, porém, dois rapazes foram flagrados agredindo o jovem com socos e garrafadas, além de afogá-lo no lago.

A PM utilizou balas de borracha para conter a agressão ao jovem. Os agressores fugiram do local.

Um dos agentes pulou no lago de aproximadamente 2,5 metro de profundidade e conseguiu puxá-lo para a margem.

O jovem teve um corte na cabeça, lesões no roso e fratura no braço esquerdo, sendo realizado os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Conforme testemunhas à PM, as agressões ao jovem começaram após ele ter agredido fisicamente a namorada.

Os autores não foram localizados pela polícia.