VIOLÊNCIA Jovem fica ferida durante roubo de bolsa no Santo Antônio Vítima contou que teve a bolsa arrancada bruscamente de seu ombro pelo condutor de um carro prata

28 OUT 2020 - 17h:41 Por Talita Matsushita

Uma estudante de 19 anos teve ferimentos em diversas partes do corpo após ser vítima de roubo no final da manhã de terça-feira (27), por volta das 11h38, na rua Aparecida do Taboado, em Paranaíba. Ela teve a bolsa arrancada de seu ombro o que causou queda da moto em que estava. Horas depois, o carro utilizado no crime foi apreendido em Aparecida do Taboado.

Segundo a PM, os policiais militares, por volta das 11h40, compareceram à Santa Casa de Paranaíba, onde a jovem contou que que conduzia sua motocicleta pela Rua Aparecida o Taboado, e teve sua bolsa arrancada bruscamente de seu ombro pelo condutor de um carro prata, o que provocou sua queda e lesões pelo corpo.

Para obter mais informações, os policiais foram até o local do roubo, onde uma testemunha disse ter visto um carro GM Astra (de cor prata, todo sujo) sair em alta velocidade por aquela rua.

As informações foram repassadas pela Central de Atendimento da Polícia Militar de Paranaíba para as cidades vizinhas e, cerca de uma hora após o roubo, uma equipe policial militar conseguiu interceptar o veículo no momento em que chegava na cidade de Aparecida do Taboado.

O condutor do Astra arrancou bruscamente e conseguiu romper o certo policial, sendo realizado um acompanhamento tático por diversos bairros até o suspeito abandonar o veículo na zona rural e fugir a pé para dento de uma mata.

Equipes policiais realizaram várias incursões na mata, mas o homem não foi encontrado. Ao checarem o veículo, foi verificado que ele possuía uma restrição por ter sido apropriado indevidamente em Iturama-MG, onde seu condutor também havia cometido estelionato num posto de combustível ao não pagar o abastecimento.

Assim, o veículo Astra foi apreendido e entregue na delegacia de Polícia Civil.