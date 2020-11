TRÁFICO Jovem foge da PM, mas é preso com crack no Jardim América Ele tentou se desfazer da droga durante fuga

3 NOV 2020 - 15h:49 Por Alex Santos

Um jovem, de 21 anos, foi preso na noite do último sábado com 10 gramas de crack, no Jardim América, em Paranaíba. O autor tentou fugir da PM em uma motocicleta e se desfazer da droga. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

Conforme a ocorrência, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar fazia rondas por volta das 22h30, na região do bairro Jardim América, quando avistou uma motocicleta em alta velocidade. A PM deu ordem de parada para o jovem, mas desobedeceu e fugiu, além de arremessar algo ao solo durante o percurso.

O jovem foi abordado e nada de ilícito foi localizado com ele. Já o objeto jogado por ele tratava-se de 10 gramas de crack.

O autor foi levado preso para a 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.