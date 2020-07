ATENDIMENTO Jovem reclama de atendimento médico na Santa Casa Jovem de 18 anos deu entrada com dores abdominais e sangramento

30 JUL 2020 - 14h:58 Por Talita Matsushita

Claudia Luiza procurou a reportagem da Rádio Cultura FM 106.3 MHZ para reclamar do atendimento médico na Santa Casa de Paranaíba.

A jovem de 18 anos deu entrada no Pronto Socorro do Hospital na terça-feira (28), com dores abdominais e sangramento, ela suspeita que tenha sofrido um aborto.

Ela ainda relata que não foi feito nenhum tipo de exame e teve alta, mesmo sentindo dores.

O diretor clínico da Santa Casa disse que o caso será repassado para a Ouvidoria do hospital público.

