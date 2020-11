CONSCIêNCIA NEGRA Juliano Chimbica fala desafio da população negra na sociedade Dia da Consciência Negra é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências contra a população

25 NOV 2020 - 16h:02 Por Alex Santos

O dia nacional da consciência negra foi celebrado no dia 20 de novembro, a data relembra a morte de Zumbi dos Palmares. A data é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade e proporcionar a reflexão sobre o racismo e as suas implicações na atualidade.

O paranaibense Juliano de Souza Oliveira, popularmente conhecido como professor “Chimbica”, em entrevista a Cultura FM e falou sobre a importância da data, além das conquistas históricas e desafios que a população negra ainda tem que enfrentar na sociedade.

Mestre do grupo de capoeira ‘Guerreiros da Senzala’, Chimbica já foi homenageado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a Medalha Manoel dos Reis Machado – “Mestre Bimba”. Há mais de 20 anos Juliano Chimbica tem como a capoeira sua filosofia de vida

