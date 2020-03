CONDENADO Júri condena Ueverton a 8 anos de prisão por atropelar irmãs Réu foi condenado por tentativa de homicídio com dolo eventual em acidente de trânsito

10 MAR 2020 - 17h:37 Por Alex Santos

Após quase seis horas de julgamento o Tribunal de Júri da Comarca de Paranaíba condenou nesta terça-feira (10) a 8 anos e 7 meses de prisão, Ueverton Lozan da Silva, de 25 anos, pelo atropelamento das irmãs Aline e Janaine Batista no dia 9 de junho de 2018.

Ueverton foi condenado por tentativa de homicídio com dolo eventual em acidente de trânsito. O réu estava preso desde o dia do acidente no Estabelecimento Penal de Paranaíba, onde aguardava o julgamento.

O ACIDENTE

Na época as irmãs seguiam para a casa de uma madrinha quando a moto foi atingida pelo veículo conduzido por Ueverton, na rua Etelvina de Jesus, cruzamento com a rua Brás Silva por volta das 6h30, perto de uma padaria, no bairro Industrial de Lourdes.

Aline, que pilotava a moto das irmãs, teve o quadro clínico mais grave. Desde o dia do acidente, ela usa uma cadeira de rodas para se locomover. Janaine sofreu uma lesão profunda na mão esquerda e passou por duas cirurgias.

Ueverton foi detido na época pela Polícia Militar após a constatação da embriaguez, e revelou que era ex-presidiário e que havia cumprido sentença judicial no regime semiaberto, em Minas Gerais, no início de 2018.

PRISÃO

Desde o dia do acidente Ueverton que na época tinha 23 anos ficou preso no presídio de Paranaíba. Na época foi feito um pedido de habeas corpus para Ueverton, mas foi negado pela Justiça de Mato Grosso do Sul. A decisão foi dos desembargadores Luiz Claudio Bonassini e Jairo Roberto de Quadros.

A justificativa dos desembargadores na época foi de que de que ele pode voltar a cometer crimes, porque foi condenado, neste ano, por tráfico de drogas em Lavras (MG). “Há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como há necessidade de garantia da ordem pública. “É manifesto o risco da reiteração delitiva e a periculosidade, pois o agente responde pelo delito de tráfico de drogas”, diz a sentença.