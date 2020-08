CORONAVÍRUS Lacen confirma quinta morte por covid-19 em Paranaíba A mulher, de 63 anos, era hipertensa e cardiopata

17 AGO 2020 - 08h:15 Por Talita Matsushita

O Laboratório Central de Mato Grosso do Sul confirmou a quinta morte por covid-19 em Paranaíba. Trata-se do óbito de uma idosa, registrado no domingo e que estava em investigação.

A mulher, de 63 anos, era hipertensa e cardiopata, deu entrada na Santa Casa na sexta-feira (14) e foi encaminhada para a UTI no mesmo dia. Ela estava entubada desde a sexta-feira. O óbito ocorreu às 10h.

Ainda no final de semana a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte de uma mulher, de 55 anos, que sofria de cálculo renal e hipertensão por covid-19.

Ela foi internada do dia 6 de agosto na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa do município. O óbito foi confirmado nesta manhã, às 7h50.