CAMPANHA Lar de Idosos dá início em campanha para presentear internos Neste ano os itens serão depositados na recepção do Lar

1 DEZ 2020 - 14h:18 Por Talita Matsushita

Teve início na segunda-feira (30) a campanha de Natal em prol dos internos do Lar de Idosos Santo Agostinho de Paranaíba. Tendo em vista a atual situação da Covid-19, e para manter a segurança dos idosos que assistidos pela Instituição, as entregas de presentes não será diretamente para os idosos. Neste ano os itens serão depositados na recepção do Lar para posteriormente ser entregue para cada interno.

Os presentes podem ser entregues no Lar de Idosos Santo Agostinho, localizado na Rua Marlene Maria de Sene Souza, n° 515, Industrial de Lourdes, próximo à casa de velório Municipal, das 8h às 10h, e das 14h30 às 16h30, de segubnda a sexta. Os presenter dever ser entregues identificados com o nome do interno.

A lista com os presente pode ser vista na página do Lar no Facebook, clique aqui para ver as fotos.

Nelma Franco Gonzales, presidente do Lar de idosos santo agostinho, dá mais detalhes. Ouça: