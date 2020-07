CAMPANHA Lar de idosos faz campanha para cobrir despesas Parte dos recursos são adquiridos na “barraca do pastelão”, porém, festa agropecuária foi cancelada

10 JUL 2020 - 15h:53 Por Alex Santos

Com o cancelamento da exposição agropecuária de Paranaíba (Expopar) deste ano, devido a pandemia de coronavírus, o Lar de Idosos Santo Agostinho, que depende do evento para conseguir recursos financeiros na comercialização de pastéis na “barraca do pastelão”, agora busca ajuda para custear despesas.

Só na edição do evento no ano passado, o Lar arrecadou mais de R$ 50 mil, com a venda de pastéis na barraca. Todo recurso adquirido é destinado para manutenção da instituição.

O espaço para comercialização foi doado pelo Sindicato Rural de Paranaíba ao Lar de Idosos Santo Agostinho, e não é cobra aluguel da entidade. Todo recurso adquirido com a venda de pastéis pertence ao Lar.

Segundo Nelma Franco Gonzales, presidente do Lar de Idosos, com o cenário pandêmico, eventos realizados pela instituição, bem como a “barraca do pastelão” na Expopar, foram suspensos e consequentemente houve diminuição na receita.

“Tudo foi suspenso. Com isso diminuiu a receita, que vinha para ajudar nas despesas, que são grandes para instituição”, disse.

Atualmente o Lar Santo Agostinho atende cerca de 50 idosos e serve diariamente cinco refeições, além de prestar atendimento médico aos internos.

As doações podem ser feitas através de depósito bancário pelo Banco do Brasil – Agência: 0484-7, Conta-corrente 12.025-1, CNPJ: 15.409.154/0001-09, em nome de Obra Social Sant'Ana.

Posteriormente ao depósito, o doador deverá enviar o comprovante para a instituição, por meio do WahtsApp (67) 9 8123-1191.

Nelma Franco, também destaca ainda que os repasses continuam, mas alguns recursos, como renda da barraca do pastelão e outras festas, não entraram no caixa da entidade neste ano.

Ouça a entrevista: