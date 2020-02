FORRÓ Lar de Idosos realiza baile no Salão Paroquial no dia 15 O convite dá direito a uma cartela para concorrer a um bingo

4 FEV 2020 - 15h:32 Por Talita Matsushita

O Lar de Idosos Santo Agostinho realiza no próximo dia 15 um baile beneficente no Salão Paroquial do Centro com a banda Arco Íris Só Forró. O convite está sendo vendido a R$ 20 e o dinheiro ajudará a custear as despesas deste início de ano.

Será servido porções e bebidas que serão cobrados a parte. O convite dá direito a uma cartela para concorrer a um bingo, que sorteará R$ 1.300 no total. Entre os pontos de venda, os interessados podem encontrar o convite nas paróquias Sant'Ana e Santo Antônio, além do Lar de Idosos.

Nelma Franco fala sobre a importância da promoção. Ouça a entrevista: