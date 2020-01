PROJETO Lar Joana de Angelis abre matrículas na próxima segunda Lar Escola atende crianças com idade entre cinco e 12 anos de idade

17 JAN 2020 - 15h:07 Por Talita Matsushita

As matrículas no Lar Escola Joana de Angelis começam na segunda-feira (20). O Lar Escola atende crianças com idade entre cinco e 12 anos de idade, das 7h às 11h, oferecendo atividades diferenciadas e complementares às matérias que aprendem na escola.

Participam de várias atividades educativas, como cursos artesanais, aulas de dança, eforço escolar, música, instrumentos musicais, projetos de leitura, quadra esportiva e muitos outros.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria na rua Balbino da Costa Moreira, 1.370 Jardim Imperial.