DIA DO IDOSO Lar Santo Agostinho celebra 44 anos e Semana do Idoso A programação segue até a próxima sexta-feira

30 SET 2020 - 13h:13 Por Talita Matsushita

Na quinta-feira (1) comemora-se o Dia do Idoso, um contingente que pede cuidados redobrados, ainda mais quando se fala em saúde e do aumento considerável dessa população ao longo dos anos. Em Paranaíba o Lar de Idosos Santo Agostinho deu início a Semana do Idoso.

A programação segue até a próxima sexta-feira e devido a pandemia a programação com os idosos será interna.

“Planejamos atividades como recreações, sempre buscando qualidade de vida, vivência em grupo, valorização das experiências vividas constituindo formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social”, disse Nelma Gonzales, presidente do Lar de Idosos.

Além disso, o Lar de Idosos está completando 44 anos de fundação em 2020.

Nelma Gonzales em entrevista à rádio Cultura FM, fala sobre como o Lar está comemorando a data. Ouça: