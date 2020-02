FOLIA Lar Santo Agostinho realiza Baile de Carnaval nesta quarta Evento começa às 14h30 e terá animação de Romair Felipe

18 FEV 2020 - 14h:20 Por Alex Santos

O já tradicional Baile de Carnaval do Lar de Idosos Santo Agostinho acontece nesta quarta-feira (19) a partir das 14h30. A festa preparada com decoração a caráter terá animação musical do artista paranaibense Romair Felipe, que levará aos internos e participantes um repertório voltado às marchinhas tradicionais de Carnaval.

A entrada será um extrato de tomate, ou um achocolatado em pó, para manutenção diária na alimentação dos idosos.

De acordo com a presidente da entidade, Nelma Franco Gonzales, os alimentos pedidos são apenas sugestões. “Caso tenha pacote de fralda, Shampoo ou itens de higiene pessoal vai entrar e participar da festa”, disse.

O Lar de Idosos Santo Agostinho fica localizado na rua Plinio Antonio de Freitas, no Bairro Industrial de Lourdes. O telefone para contato é o 3668 - 1955.