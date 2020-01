BEM-VINDA Laura Macedo é primeiro bebê a nascer em Paranaíba em 2020 Neste ano já nasceram três bebês em Paranaíba, sendo duas meninas e um menino

2 JAN 2020 - 13h:41 Por Talita Matsushita

O primeiro bebê a nascer em Paranaíba em 2020 foi Laura Macedo Amâncio. Ela chegou às 2h50 do dia 1º de janeiro. Os pais Carla Maria Ávila Macedo e Jacques Amâncio estavam em casa dormindo quando a mãe sentiu que a bolsa estourou, por volta da 0h16.

Carla conta que a chegada de Laura estava prevista para o dia 12 de janeiro, mas a filha resolveu antecipar a chegada com 38 semanas e meia de gestação. Laura pesou ao nascer 2.905 quilos e mediu 47 centímetros.

O médico Osmar Ishizawa foi quem fez o parto, cesárea, e disse que correu tudo bem. Mãe e filha tiveram alta na quinta-feira (2) pela manhã.

Neste ano já nasceram três bebês em Paranaíba, sendo duas meninas e um menino.

CURIOSIDADE

O primeiro bebê do ano no Rio de Janeiro é o Ryan. Ele nasceu saudável, com 2,8 quilos e 49 centímetros, no primeiro minuto de 2020.

A curiosidade é que Ryan tem uma irmã gêmea. Gabriele foi a última criança nascida no Rio de Janeiro em 2019. Um parto com apenas três minutos de diferença. Uma história que surpreendeu até os médicos.