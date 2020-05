AGRONEGÓCIO Leilão oferta mais de 400 animais nesta quinta-feira Público deve ser limitado a 30 pessoas e leilão também terá transmissão online

21 MAI 2020 - 10h:45 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba e a Leilosin realizam nesta quinta-feira (21) mais um leilão de gado misto. Ao todo serão leiloadas 440 cabeças de animais.

São 50 bezerras da raça nelore; 20 bezerras tabanel; 35 bezerras de cruzamento; 20 novilhas nelore de 15 meses; 160 bezerros nelore. Além de 50 bezerros tabanel; 80 bezerros de cruzamento industrial de 10 meses e 15 garrotes mestiços de 20 meses.

O leilão terá início às 18h30 no tatersal da Leilosin, no Sindicato Rural de Paranaíba, com acesso pela rua Aparecida do Taboado.

O leilão também será transmitido online pelo site da Leilosin, além do site e rede social do Sindicato Rural de Paranaíba. Os lances poderão ser feito por meio dos telefones (67) 9 9966-2372, 9 8111-9427, 9 8142-2125 e 3668-1589.

Conforme decreto municipal, são autorizadas apenas 30 pessoas no local, além do uso obrigatório de máscara de proteção facial e distanciamento mínimo de 1,5 entre os participantes.