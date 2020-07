PECUÁRIA Leilões do Sindicato têm tido boa liquidez durante Circuito Parte da renda dos leilões será destinada para o combate a covid-19

6 JUL 2020 - 15h:14 Por Talita Matsushita

O Sindicado Rural de Paranaíba deu início na ultima quinta-feira (2) ao circuito de leilões, que segue até terça-feira (7). Conforme a diretoria do sindicato, parte da renda dos leilões será destinada para o combate a covid-19 no município.

A idealização do circuito de leilões partiu da diretoria do sindicato após o cancelamento da 58ª Exposição Agropecuária de Paranaíba (Expopar) e 18ª Expoleite, devido ao cenário de pandemia que se instalou com o novo coronavírus.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, faz uma avaliação positiva dos leilões já realizados

