EM OBRAS, AINDA Lentidão na conclusão de asfalto do Daniel 5 causa incômodo e pessimismo Bairro passa por obras há dois meses, mas asfalto ainda é um sonho para moradores da região

23 SET 2020 - 18h:24 Por Alex Santos

Durante anos moradores do Daniel 5 e região convivem com promessas de regularização e asfalto no bairro, localizado na região leste de Paranaíba. Recentemente foram anunciadas obras de pavimentação asfáltica e drenagem na região, porém, a realidade é outra para moradores do bairro.

Há cerca de dois meses maquinários realizam patrolamento, nivelamento das ruas e compactação do solo, mas, sem previsão de quando a obra será finalizada e o asfalto enfim ser concretizado. Raimunda Aparecida, de 52 anos, ainda convive com a poeira e testemunha o surgimento de rachaduras na residência, provocada pela trepidação do maquinário compactador.

“Já tem dois meses e essa máquina só vem passando e destruindo a casa toda. A gente está querendo saber o que vai acontecer, já fizeram duas vezes o mesmo processo e o asfalto nada”, disse.

Segundo Jocimeire Aparecida Campos, 41 anos, a residência onde mora com a família, na rua Araxá 1, apresentou rachaduras e parte do revestimento da casa foi danificado, além do incômodo causado pela poeira. Jocimeire é pessimista quanto a conclusão do asfalto antes do período eleitoral.

“Rachou, caiu o reboco. É tirando terra, colocando terra, ninguém está entendendo mais”, disse.

O asfalto

De acordo com Neosvar Chaves, funcionário da Secretaria de Obras do município, as obras de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Daniel 5 não foram paralisadas. A pasta não conseguiu caminhão para espalhar o pavimento nas ruas, com previsão para colocação do material para a próxima semana.

Ainda conforme o funcionário público, as ruas Manoel Salustiano da Rocha e Nilson Pimenta de Melo, além da rua Perimetral, no bairro Daniel 5, não devem receber obras de drenagem de águas antes do período chuvoso.

“O projeto está em fase de aprovação na Caixa Econômica Federal, estamos aguardando a liberação. Esse processo é um pouco mais demorado”, disse.