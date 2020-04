RISCOS Levantamento mostra baixa adesão da população ao isolamento social Apenas 46,8% da população aderiu ao isolamento social

18 ABR 2020 - 08h:50 Por Alex Santos

Mais da metade dos paranaibenses não estão preocupados com o avanço do coronavírus, mesmo com a confirmação de dois casos da doença Covid-19 no município. É o que aponta um levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o qual revelou que apenas 46,8% da população aderiu ao isolamento social.

Como forma de prevenção a doença, o município adotou o “toque de recolher”, em vigência desde o dia 21 de março, restringindo o fluxo de pessoas em vias públicas das 21h às 5h, exceto em casos de saúde, deslocamento ao trabalho ou motivo comprovado. Entretanto, o que se tem notado é a falta de consciência de parte da população.

De acordo com secretária de saúde, Débora Queiroz, ocasiões quem geram aglomerações e riscos como a realização de churrascos, roda de amigos, são situações que não dependem do poder público, mas da consciência de cada pessoa. “A maior dificuldade são as coisas desnecessárias que além de ter a aglomeração oferece risco e é um tipo de situação que não depende do Poder Público, mas sim da consciência de cada um”, disse.

LOCK DOWN

O Governador Reinaldo Azambuja não descartou a possibilidade de adotar o bloqueio total da movimentação no Estado. A medida extrema seria adotada caso a população não se conscientize sobre os ricos da Covid-19 e não respeitar o isolamento social. O Estado é o 26º do país com a pior média de isolamento social com 39,3%.

A declaração foi dada na última semana, em um novo apelo para a população sul-mato-grossense ficar em casa. “Se não tivermos a consciência de que as pessoas estão respeitando o isolamento e ficando em casa, nós vamos chegar a esse momento. É uma medida drástica, radical, alguns países tomaram. A partir do momento que a saúde falar, está decidido”, afirmou.