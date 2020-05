CÂMARA Líder volta a criticar ‘politicagem’ na pasta de obras Requerimentos: “Indicações ficam sem resolução”

16 MAI 2020 - 10h:35 Por Talita Matsushita

O atendimento de indicações do vereador Andrew Robalinho da Silva (MDB), líder do prefeito na Câmara, foi novamente alvo de reclamações na tribuna da Casa de Leis em Paranaíba. Andrew reclama que mesmo pedindo a zona rural segue sem manutenção e em alguns locais está difícil trafegar.

“Eu tenho feito indicação, procurado falar com o secretário de Obras [Tulio Neles Brinck Botelho], com o Gessione, de que as pessoas estão reclamando de algumas estradas. Elas pedem para o vereador, que faz a indicação, mas não é atendido. Estou ouvindo constantemente reclamação dos proprietários rurais sobre a estrada dos Coqueiros”, disse.

A situação da estrada, segundo o vereador, está deplorável, principalmente por que dá acesso aos moradores da região a rodovia que liga Paranaíba a Inocência. “Soube que está lá a máquina da Prefeitura, mas o serviço que precisa ser definitivo”, pontuou.

Andrew reclamou que a falta de atendimento das indicações é ruim para ele, que esteve nos momentos de tensão ao lado do prefeito. A tribuna, conforme o líder, vai ser a forma utilizada para cobrar, já que nenhum dos outros meios tem resolvido, como as indicações e pedidos por mensagens. “Preste atenção daqui para frente. A Câmara até agora demonstrou altivez, companheirismo e parceria com a Prefeitura, mas se for para de alguma forma antecipada alguma secretários começarem com politicagem em favor de A ou de B nós vamos cumprir nossas missões”, finalizou.