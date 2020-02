ALTA Litro da gasolina chega a R$ 5,09 após aumento do ICMS Aumento de 30% no valor do combustível passa a valer a partir de hoje

12 FEV 2020 - 09h:22 Por Alex Santos / Talita Matsushuita

O aumento da alíquota do ICMS (Imposto Sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços) do combustível para 30% em Mato Grosso do Sul, aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em novembro de 2019, passa a valer a partir desta quarta-feira (12). A alta deve refletir nas bombas, a previsão de aumento varia de R$ 0,25 a R$ 0,30.

Em Paranaíba o reajuste ocorreu em uma rede de postos, e o valor do litro chegou a R$ 5,09, o etanol não teve reajuste e é comercializado a R$3,89. Nos outros postos de combustíveis o valor ainda não subiu, porém, o aumento deve ocorrer ainda nesta quarta, conforme levantamento feito pela redação.

O valor mais em conta no município sem o reajuste é de R$ 4,88 e varia até R$ 4,99. Já o etanol tem variação de R$3,89 a R$ 3,99.

Além do prejuízo para o bolso do consumidor, o aumento no ICMS pode afetar empregos. O Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), vê o aumento do imposto da gasolina com preocupação, principalmente em cidades que fazem fronteira com outros estados ou com o Paraguai. “Outros estados limítrofes com o nosso têm uma alíquota menor e trabalham com pauta diferenciada, o que gera um preço bastante atrativo, levando consumidores das cidades que se avizinham a migrar para estes estados (São Paulo e Paraná)”, explica.