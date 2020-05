SATÉLITES Luzes no céu de Paranaíba são satélites do projeto Starlink Luzes que sobrevoaram o céu de Paranaíba deixaram moradores intrigados

11 MAI 2020 - 15h:41 Por Alex Santos

Não é o apocalipse ou uma possível invasão alienígena luzes que se sobrevoavam o céu de Paranaíba no início da noite de domingo (10). As luzes que deixaram muitos paranaibenses intrigados, trata-se de uma constelação de satélites Starlink da empresa norte-americana de exploração espacial SpaceX, que sobrevoou a cidade.

As luzes puderam ser vistas por volta das 17h30. Além de Paranaíba, outras pessoas também tiveram a oportunidade de conferir a passagem dos satélites sobrevoando Mato Grosso do Sul e outras regiões do território brasileiro.

Starlink é um plano ambicioso do bilionário Elon Musk que promete levar internet banda larga de alta velocidade para todas as regiões do planeta terra. A SpaceX lançou no final de abril mais 60 satélites do projeto que estão em orbita com outros dispositivos lançados pela empresa, totalizando mais de 400 satélites. A empresa pretende colocar em orbita mais de 40 mil satélites.

Existem sites especializados que informam a passagem, localização e possível visualização dos satélites, como o site findstarlink, heavens-above e n2yo.

A previsão e que a constelação de satélites Starlink atravesse o território brasileiro, por volta das 18h30 e 19h, horário de Brasília, porém, depende de fatores meteorológicos e locais propícios para visualização.