HOMICÍDIO Mãe diz que filho a atacou com facão e agrediu com chutes A mulher esperou a chegada da polícia na calçada

7 SET 2020 - 07h:02 Por Talita Matsushita

Agmar Quirino de Almeida, 50 anos, morto na noite de domingo, por volta das 19h40, teria atacado a mãe com um facão antes de ser atingido com golpes de faca desferidos pela mãe, de 67 anos. Ele ainda chutou as penas dela enquanto ela estava caída. Segundo boletim de ocorrência, o filho ainda teria buscado outro objeto para atingir a mulher. O fato ocorreu por volta das 19h40 na rua Antonio Garcia de Freitas, bairro Santo Antônio.

Conforme registro policial, a mulher relatou que houve uma discussão entre ela e o filho, quando ele pegou um facão que estava em uma gaveta da cozinha e desferiu um golpe com a parte lateral do facão em seu rosto, fazendo com que ela caísse. Ainda caída, recebeu um chute na perna. Ao se levantar foi até a mesa, pegou uma faca e entrou em luta corporal com o filho, onde ela desferiu alguns golpes de faca, momento em que o filho saiu para o fundo da casa e retornou com algum objeto na mão tentando agredi-la sua novamente.

Para impedir que fosse atingida, ela desferiu mais alguns golpes de faca no filho, até que ele caiu no chão da sala. A mulher contou ainda que saiu e foi até um dos quartos onde seu convivente estava dormindo e relatou o fato. Em seguida, saiu da residência e relatou para algumas pessoas que estavam ali próximas de sua casa o que havia acontecido e pediu para acionarem a polícia, pois ela iria aguardar na calçada em frente à residência.

Diante do fato, foi acionado a Polícia Civil. Após ser interditado pelo investigador de polícia, o local ficou sendo preservado por uma Guarnição policial militar até a chegada da Perícia.

A mãe possuía hematomas pelo corpo, devido as vias de fato. Foram encaminhadas a autora, juntamente com a faca utilizada no crime e uma testemunha, até a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis. Informações extraoficiais dão conta de que homem seria usuário de drogas.