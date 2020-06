IMPOSTO Mais de 4 mil paranaibenses já entregaram declaração do IR A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho de 2020

26 JUN 2020 - 15h:08 Por Talita Matsushita

Em razão da pandemia de coronavírus, o prazo para a entrega da declaração foi prorrogado do dia 30 de abril para 30 de junho. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Em Paranaíba, segundo dados da Receita Federal 4.655 pessoas haviam entregado a declaração até a manhã de sexta-feira. No ano passado o número de declarações no município foi de 5.755.

Para o ano de 2020 a expectativa é de que 10% a mais de declarações sejam feitas pelos paranaibenses. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

A Receita alerta para que o contribuinte não deixe a entrega da declaração para os últimos dias.

“É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, afim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento", diz o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir.

Vale lembrar ainda ainda que o quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e eventual restituição.