EFEITO CORONA Mais de 600 já foram demitidos durante a crise Demissão em massa resultou em 70 pedidos de seguro-desemprego só em Abril

2 MAI 2020 - 12h:00 Por Talita Matsushita

A consequência da redução do número de funcionários alguns estabelecimentos comerciais em Paranaíba resultou em 70 pedidos de seguro-desemprego no mês abril em Paranaíba.

O número é bem menor que em outros meses, mas isso por que apenas na última semana a Casa do Trabalhador voltou a fazer os pedidos. O sistema ficou quase um mês sem funcionar. No ano, o acumulado de pedidos de seguro-desemprego, conforme dados da Funtrab (Fundação do Trabalho), neste ano já foram feitos 623 pedidos de seguro-desemprego, com janeiro registrando o maior número de pedidos (222).

Fevereiro e março tiveram 145 e 186, respectivamente. Segundo Raquel Nunes, o atendimento tem sido intenso nos últimos dias e é preciso ser agendado, para evitar aglomeração, mas mesmo assim filas se formam em frente a agência.

Hoje, 20% dos pedidos de seguro-desemprego de MS são realizados por meio digital. Os números oficiais de desempregados não estão sendo divulgados pela Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, desde janeiro de 2020.