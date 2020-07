BARREIRA SANITÁRIA Mais de 900 abordagens são feitas em Paranaíba A barreira sanitária foi instalada pela Secretária de Saúde na MS-240

4 JUL 2020 - 13h:12 Por Alex Santos

Instalada desde de o dia 24 de julho, pela Secretaria de Saúde de Paranaíba, a barreira sanitária de combate a covid-19 realizou mais de 900 abordagens, entre passageiros de transporte rodoviários e veículos de passeio que transitam de cidades e Estados vizinhos, com acesso à Paranaíba. Até agora, nenhum caso suspeito foi identificado.

As abordagens são feitas no inicio da avenida Marcelo Miranda Soares, trevo de acesso ao município, para viajantes vindos do município de Aparecida do Taboado (MS). Uma segunda barreira será implantada na próxima semana, na base da Polícia Militar Rodoviária Estadual, na MS-240, rodovia de acesso à Inocência (MS).

Conforme a Vigilância Sanitária, a pessoa abordada é orientada a responder um formulário sobre a cidade de origem e destino, nome completo, endereço, documento de identificação e contato telefônico.

Na última atualização sobre os casos positivos da doença em Paranaíba, o município soma 133 casos positivos de coronavírus e quatro casos suspeitos de covid-19, além de duas internações. 127 recuperados e dois óbitos em decorrência da covid-19.