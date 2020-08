CORONAVÍRUS Mais de cem pessoas estão em isolamento domiciliar Medida é adotada para quebrar cadeia de transmissão da doença

19 AGO 2020 - 18h:22 Por Talita Matsushita/Alex Santos

Mais de cem pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar compulsório em Paranaíba, segundo Carla Patrícia Eugênio, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Paranaíba.

Dentre os que estão cumprindo a medida para contenção da Covid-19, estão pacientes que testaram positivo para a doença, pessoas que tiveram contato com contaminados, além pacientes com síndrome gripal.

“Quando isola um caso positivo, a gente está quebrando a cadeia de transmissão”, disse.

A coordenadora também ressalta o trabalhado realizado pela área de saúde do município, em relação as medidas de isolamento domiciliar adotadas. Segundo Carla, a população deve ter consciência, pois, mesmo com aumento nos registros de casos, o número é pequeno se comparado com outros municípios, devido as medidas.

“A gente pede que a população tenha consciência de que esse trabalho que estamos fazendo é muito sério. Por mais que nossos casos estejam aumentando, mas estão aumentando em proporções pequenas se comparado com outros municípios, porque estamos fazendo o isolamento domiciliar”, disse.

Ouça abaixo:

DESCUMPRIMENTO

Os paranaibenses que tiverem sido contaminados ou suspeitos e forem flagrados pelas ruas da cidade serão multados em R$ 5 mil para cada ato descumprido. De acordo com decisão da juíza Naria Cassiana Silva Barros, estas pessoas devem permanecer em isolamento e quarentena de acordo com as determinações municipais e federais.