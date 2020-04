COVID-19 Mais um caso suspeito de coronavírus é registrado em Paranaíba Rapaz de 29 anos teve contato com um tio de São Paulo, o tio era assintomático

3 ABR 2020 - 17h:26 Por Alex Santos

Um homem de 29 anos é o mais novo caso suspeito de contaminação por coronavírus em Paranaíba, conforme Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Paranaíba na tarde desta sexta-feira (3). O rapaz segue em isolamento e passa bem.

De acordo com a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Carla Patrícia Eugênio, o rapaz teve contato com um tio de São Paulo. O tio era assintomático, que é quando o paciente é portador de uma doença ou infecção mas não apresenta sintomas.

Não foi informado a Unidade Hospitalar onde o rapaz está isolado, porém, a estado de saúde dele é estável.

A Prefeitura divulga diariamente o balanço dos casos suspeitos do novo coronavírus em apuração na cidade.

RESULTADOS NEGATIVOS

O município tem quatro casos descartados da doença, sendo um casal de 68 e 73 anos suspeitos de estarem contaminados por coronavírus, testaram negativo para a doença Covid-19.

Uma criança de sete anos, que veio de Três Lagoas para visitar os avós em Paranaíba teve resultado negativo para a Covid-19 anos. E um italiano que veio de Aparecida do Taboado para o município com suspeita de contaminação por covid-19 também deu resultado negativo.